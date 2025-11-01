Информация за цената за Dorol (DRL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,830.0 $ 3,830.0 $ 3,830.0 24-часов нисък $ 3,868.32 $ 3,868.32 $ 3,868.32 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,830.0$ 3,830.0 $ 3,830.0 24-часов висок $ 3,868.32$ 3,868.32 $ 3,868.32 Рекорд за всички времена $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 Най-ниска цена $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.04% Промяна на цената (7д) -0.11% Промяна на цената (7д) -0.11%

Цената в реално време за Dorol (DRL) е$3,838.39. През последните 24 часа DRL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,830.0 до най-висока стойност $ 3,868.32, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DRL е $ 4,469.59, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,321.49.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DRL има промяна от -- за последния час, -0.04% за 24 часа и -0.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dorol (DRL)

Пазарна капитализация $ 51.27K$ 51.27K $ 51.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 38.38B$ 38.38B $ 38.38B Циркулиращо предлагане 13.36 13.36 13.36 Общо предлагане 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Текущата пазарна капитализация на Dorol е $ 51.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DRL е 13.36, като общото предлагане е 9999998.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 38.38B.