rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Официален уебсайт: https://dopex.io

Токеномика и анализ на цената за Dopex Rebate (RDPX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dopex Rebate (RDPX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.14M Общо предлагане: $ 2.10M Циркулиращо предлагане: $ 1.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.84M Рекорд за всички времена: $ 315.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.308974 Текуща цена: $ 2.3

Токеномика на Dopex Rebate (RDPX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dopex Rebate (RDPX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RDPX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RDPX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RDPX, разгледайте цената в реално време на токените RDPX!

Прогноза за цената за RDPX Искате ли да знаете какъв път може да поеме RDPX? Нашата страница за прогноза за цената RDPX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

