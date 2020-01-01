Токеномика на Dope World Paper (PAPER) Открийте ключова информация за Dope World Paper (PAPER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dope World Paper (PAPER) A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4 Официален уебсайт: https://dopeworld.gg

Токеномика и анализ на цената за Dope World Paper (PAPER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dope World Paper (PAPER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 431.06K $ 431.06K $ 431.06K Общо предлагане: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Циркулиращо предлагане: $ 907.73M $ 907.73M $ 907.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 671.18K $ 671.18K $ 671.18K Рекорд за всички времена: $ 0.057268 $ 0.057268 $ 0.057268 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Текуща цена: $ 0.00047605 $ 0.00047605 $ 0.00047605 Научете повече за цената на Dope World Paper (PAPER)

Токеномика на Dope World Paper (PAPER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dope World Paper (PAPER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAPER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAPER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAPER, разгледайте цената в реално време на токените PAPER!

Прогноза за цената за PAPER Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAPER? Нашата страница за прогноза за цената PAPER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAPER сега!

