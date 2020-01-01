Токеномика на Dony Montana (DOMO) Открийте ключова информация за Dony Montana (DOMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dony Montana (DOMO) Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that. Официален уебсайт: https://www.donymontana.com Купете DOMO сега!

Токеномика и анализ на цената за Dony Montana (DOMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dony Montana (DOMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.17K $ 14.17K $ 14.17K Общо предлагане: $ 935.08M $ 935.08M $ 935.08M Циркулиращо предлагане: $ 935.08M $ 935.08M $ 935.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.17K $ 14.17K $ 14.17K Рекорд за всички времена: $ 0.01257691 $ 0.01257691 $ 0.01257691 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dony Montana (DOMO)

Токеномика на Dony Montana (DOMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dony Montana (DOMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOMO, разгледайте цената в реално време на токените DOMO!

Прогноза за цената за DOMO Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOMO? Нашата страница за прогноза за цената DOMO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOMO сега!

