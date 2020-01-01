Токеномика на Donkey King (DOKY) Открийте ключова информация за Donkey King (DOKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Donkey King (DOKY) "Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology. Официален уебсайт: https://donkeykingsol.xyz/ Бяла книга: https://medium.com/@donkeykingdonk/understanding-the-token-allocation-of-doky-transparency-and-future-growth-6ebb2d1e1ee7 Купете DOKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Donkey King (DOKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Donkey King (DOKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.33K $ 31.33K $ 31.33K Общо предлагане: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B Циркулиращо предлагане: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.33K $ 31.33K $ 31.33K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Donkey King (DOKY)

Токеномика на Donkey King (DOKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Donkey King (DOKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOKY, разгледайте цената в реално време на токените DOKY!

Прогноза за цената за DOKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOKY? Нашата страница за прогноза за цената DOKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOKY сега!

