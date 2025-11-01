Информация за цената за donk on bonk (DONK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00001119$ 0.00001119 $ 0.00001119 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.13% Промяна на цената (1д) -1.23% Промяна на цената (7д) -8.73% Промяна на цената (7д) -8.73%

Цената в реално време за donk on bonk (DONK) е--. През последните 24 часа DONK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DONK е $ 0.00001119, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DONK има промяна от -1.13% за последния час, -1.23% за 24 часа и -8.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за donk on bonk (DONK)

Пазарна капитализация $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Циркулиращо предлагане 68.97B 68.97B 68.97B Общо предлагане 68,967,347,208.94014 68,967,347,208.94014 68,967,347,208.94014

Текущата пазарна капитализация на donk on bonk е $ 20.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DONK е 68.97B, като общото предлагане е 68967347208.94014. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.51K.