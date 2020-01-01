Токеномика на Donald Toad Coin (DTC) Открийте ключова информация за Donald Toad Coin (DTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Donald Toad Coin (DTC) Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Официален уебсайт: https://donaldtoad.com/ Купете DTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Donald Toad Coin (DTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Donald Toad Coin (DTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 128.84K $ 128.84K $ 128.84K Общо предлагане: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Циркулиращо предлагане: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 128.84K $ 128.84K $ 128.84K Рекорд за всички времена: $ 0.00488496 $ 0.00488496 $ 0.00488496 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00186422 $ 0.00186422 $ 0.00186422 Научете повече за цената на Donald Toad Coin (DTC)

Токеномика на Donald Toad Coin (DTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Donald Toad Coin (DTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DTC, разгледайте цената в реално време на токените DTC!

Прогноза за цената за DTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DTC? Нашата страница за прогноза за цената DTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DTC сега!

