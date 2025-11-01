Информация за цената за Domi (DOMI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00315566 $ 0.00315566 $ 0.00315566 24-часов нисък $ 0.00341929 $ 0.00341929 $ 0.00341929 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00315566$ 0.00315566 $ 0.00315566 24-часов висок $ 0.00341929$ 0.00341929 $ 0.00341929 Рекорд за всички времена $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 Най-ниска цена $ 0.00279227$ 0.00279227 $ 0.00279227 Промяна на цената (1ч) +0.47% Промяна на цената (1д) +3.92% Промяна на цената (7д) -7.41% Промяна на цената (7д) -7.41%

Цената в реално време за Domi (DOMI) е$0.00334747. През последните 24 часа DOMI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00315566 до най-висока стойност $ 0.00341929, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOMI е $ 0.407925, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00279227.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOMI има промяна от +0.47% за последния час, +3.92% за 24 часа и -7.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Domi (DOMI)

Пазарна капитализация $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Циркулиращо предлагане 460.00M 460.00M 460.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Domi е $ 1.54M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOMI е 460.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.34M.