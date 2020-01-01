Токеномика на DOM (DOM) Открийте ключова информация за DOM (DOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DOM (DOM) The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards. Официален уебсайт: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Бяла книга: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Купете DOM сега!

Токеномика и анализ на цената за DOM (DOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOM (DOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 108.35K $ 108.35K $ 108.35K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 108.35K $ 108.35K $ 108.35K Рекорд за всички времена: $ 0.00183158 $ 0.00183158 $ 0.00183158 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010834 $ 0.00010834 $ 0.00010834 Научете повече за цената на DOM (DOM)

Токеномика на DOM (DOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOM (DOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOM, разгледайте цената в реално време на токените DOM!

