Информация за Dolphin Agent (DOLA) Dolphin Agent leverages the power of AI with a continuously updated training model and the inherent transparency of blockchain to develop a robust and democratic project framework. By democratizing the AI development process and lowering the barriers to entry found in traditional systems, Dolphin Agent ensures equal access for individuals, businesses, and communities to co-create the future of AI. Официален уебсайт: https://dolphinagent.com/

Токеномика и анализ на цената за Dolphin Agent (DOLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dolphin Agent (DOLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19,12K $ 19,12K $ 19,12K Общо предлагане: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркулиращо предлагане: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 19,12K $ 19,12K $ 19,12K Рекорд за всички времена: $ 0,00420661 $ 0,00420661 $ 0,00420661 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dolphin Agent (DOLA)

Токеномика на Dolphin Agent (DOLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dolphin Agent (DOLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOLA, разгледайте цената в реално време на токените DOLA!

Прогноза за цената за DOLA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOLA? Нашата страница за прогноза за цената DOLA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

