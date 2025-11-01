Информация за цената за Dolphin (DPHN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01954928 $ 0.01954928 $ 0.01954928 24-часов нисък $ 0.01987231 $ 0.01987231 $ 0.01987231 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01954928$ 0.01954928 $ 0.01954928 24-часов висок $ 0.01987231$ 0.01987231 $ 0.01987231 Рекорд за всички времена $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 Най-ниска цена $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.13% Промяна на цената (7д) -4.57% Промяна на цената (7д) -4.57%

Цената в реално време за Dolphin (DPHN) е$0.01975419. През последните 24 часа DPHN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01954928 до най-висока стойност $ 0.01987231, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DPHN е $ 0.02226817, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01112509.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DPHN има промяна от -- за последния час, +0.13% за 24 часа и -4.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dolphin (DPHN)

Пазарна капитализация $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.75M$ 19.75M $ 19.75M Циркулиращо предлагане 497.97M 497.97M 497.97M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dolphin е $ 9.84M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DPHN е 497.97M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.75M.