Информация за Dollar (DOLLAR) The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money. Официален уебсайт: https://dollaronsolana.lol/ Купете DOLLAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Dollar (DOLLAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dollar (DOLLAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 167.60K $ 167.60K $ 167.60K Общо предлагане: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Циркулиращо предлагане: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 167.60K $ 167.60K $ 167.60K Рекорд за всички времена: $ 0.00730902 $ 0.00730902 $ 0.00730902 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00007914 $ 0.00007914 $ 0.00007914 Текуща цена: $ 0.00016857 $ 0.00016857 $ 0.00016857 Научете повече за цената на Dollar (DOLLAR)

Токеномика на Dollar (DOLLAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dollar (DOLLAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOLLAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOLLAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOLLAR, разгледайте цената в реално време на токените DOLLAR!

