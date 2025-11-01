Dollar Cost Average цена (DCA)
+0.57%
-0.07%
+4.18%
+4.18%
Цената в реално време за Dollar Cost Average (DCA) е$0.00076525. През последните 24 часа DCA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00075615 до най-висока стойност $ 0.00081812, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DCA е $ 0.00301457, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0003616.
Що се отнася до краткосрочното представяне, DCA има промяна от +0.57% за последния час, -0.07% за 24 часа и +4.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Dollar Cost Average е $ 765.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DCA е 999.99M, като общото предлагане е 999990928.270081. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 765.24K.
През днешния ден промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ -0.0002935073.
През последните 60 дни промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-0.07%
|30 дни
|$ -0.0002935073
|-38.35%
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
