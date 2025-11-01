БорсаDEX+
Цената в реално време на Dollar Cost Average днес е 0.00076525 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DCA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DCA в MEXC сега.

Повече за DCA

DCAценова информация

Какво представлява DCA

Официален уебсайт на DCA

Токеномика на DCA

DCA ценова прогноза

Печалба

Новини

Блог

Научете

Dollar Cost Average Лого

Dollar Cost Average цена (DCA)

Не се намира в списъка

1 DCA към USD - цена в реално време:

$0.00076308
$0.00076308
-0.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Dollar Cost Average (DCA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:31:44 (UTC+8)

Информация за цената за Dollar Cost Average (DCA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00075615
$ 0.00075615
24-часов нисък
$ 0.00081812
$ 0.00081812
24-часов висок

$ 0.00075615
$ 0.00075615

$ 0.00081812
$ 0.00081812

$ 0.00301457
$ 0.00301457

$ 0.0003616
$ 0.0003616

+0.57%

-0.07%

+4.18%

+4.18%

Цената в реално време за Dollar Cost Average (DCA) е$0.00076525. През последните 24 часа DCA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00075615 до най-висока стойност $ 0.00081812, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DCA е $ 0.00301457, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0003616.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DCA има промяна от +0.57% за последния час, -0.07% за 24 часа и +4.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dollar Cost Average (DCA)

$ 765.24K
$ 765.24K

--
--

$ 765.24K
$ 765.24K

999.99M
999.99M

999,990,928.270081
999,990,928.270081

Текущата пазарна капитализация на Dollar Cost Average е $ 765.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DCA е 999.99M, като общото предлагане е 999990928.270081. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 765.24K.

История на цените за Dollar Cost Average (DCA) USD

През днешния ден промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ -0.0002935073.
През последните 60 дни промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Dollar Cost Average към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.07%
30 дни$ -0.0002935073-38.35%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Dollar Cost Average (DCA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Dollar Cost Average (USD)

Колко ще струва Dollar Cost Average (DCA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dollar Cost Average (DCA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dollar Cost Average.

Проверете прогнозата за цената за Dollar Cost Average сега!

DCA към местни валути

Токеномика на Dollar Cost Average (DCA)

Разбирането на токеномиката на Dollar Cost Average (DCA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DCA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dollar Cost Average (DCA)

Колко струва Dollar Cost Average (DCA) днес?
Цената в реално време на DCA в USD е 0.00076525 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DCA към USD?
Текущата цена на DCA към USD е $ 0.00076525. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dollar Cost Average?
Пазарната капитализация за DCA е $ 765.24K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DCA?
Циркулиращото предлагане на DCA е 999.99M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DCA?
DCA постигна ATH цена от 0.00301457 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DCA?
DCA достигна ATL цена от 0.0003616 USD.
Какъв е обемът на търговията на DCA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DCA е -- USD.
Ще се повиши ли DCA тази година?
DCA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DCA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:31:44 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Dollar Cost Average (DCA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,816.96

$3,880.36

$0.02843

$187.51

$1.0004

$3,880.36

$109,816.96

$187.51

$2.5201

$1,087.54

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000699

$0.09760

$0.001150

$0.0046

$0.00027

$0.00000099

$0.0000011896

