Информация за цената за Dollar Cost Average (DCA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00075615 $ 0.00075615 $ 0.00075615 24-часов нисък $ 0.00081812 $ 0.00081812 $ 0.00081812 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00075615$ 0.00075615 $ 0.00075615 24-часов висок $ 0.00081812$ 0.00081812 $ 0.00081812 Рекорд за всички времена $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Най-ниска цена $ 0.0003616$ 0.0003616 $ 0.0003616 Промяна на цената (1ч) +0.57% Промяна на цената (1д) -0.07% Промяна на цената (7д) +4.18% Промяна на цената (7д) +4.18%

Цената в реално време за Dollar Cost Average (DCA) е$0.00076525. През последните 24 часа DCA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00075615 до най-висока стойност $ 0.00081812, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DCA е $ 0.00301457, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0003616.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DCA има промяна от +0.57% за последния час, -0.07% за 24 часа и +4.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dollar Cost Average (DCA)

Пазарна капитализация $ 765.24K$ 765.24K $ 765.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 765.24K$ 765.24K $ 765.24K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,990,928.270081 999,990,928.270081 999,990,928.270081

Текущата пазарна капитализация на Dollar Cost Average е $ 765.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DCA е 999.99M, като общото предлагане е 999990928.270081. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 765.24K.