Цената в реално време на Doll Face днес е 0.00017052 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOLL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOLL в MEXC сега.

Повече за DOLL

DOLLценова информация

Какво представлява DOLL

Официален уебсайт на DOLL

Токеномика на DOLL

DOLL ценова прогноза

Doll Face Лого

Doll Face цена (DOLL)

Не се намира в списъка

1 DOLL към USD - цена в реално време:

$0.00017052
+2.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Doll Face (DOLL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:15:43 (UTC+8)

Информация за цената за Doll Face (DOLL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00016713
24-часов нисък
$ 0.00017287
24-часов висок

$ 0.00016713
$ 0.00017287
$ 0.00248624
$ 0.00015216
--

+2.03%

-0.82%

-0.82%

Цената в реално време за Doll Face (DOLL) е$0.00017052. През последните 24 часа DOLL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016713 до най-висока стойност $ 0.00017287, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOLL е $ 0.00248624, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015216.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOLL има промяна от -- за последния час, +2.03% за 24 часа и -0.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Doll Face (DOLL)

$ 17.05K
--
$ 17.05K
100.00M
100,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Doll Face е $ 17.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOLL е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.05K.

История на цените за Doll Face (DOLL) USD

През днешния ден промяната в цената на Doll Face към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Doll Face към USD беше $ -0.0001040909.
През последните 60 дни промяната в цената на Doll Face към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Doll Face към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.03%
30 дни$ -0.0001040909-61.04%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Doll Face (DOLL)

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Doll Face (DOLL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Doll Face (USD)

Колко ще струва Doll Face (DOLL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Doll Face (DOLL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Doll Face.

Проверете прогнозата за цената за Doll Face сега!

DOLL към местни валути

Токеномика на Doll Face (DOLL)

Разбирането на токеномиката на Doll Face (DOLL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DOLL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Doll Face (DOLL)

Колко струва Doll Face (DOLL) днес?
Цената в реално време на DOLL в USD е 0.00017052 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DOLL към USD?
Текущата цена на DOLL към USD е $ 0.00017052. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Doll Face?
Пазарната капитализация за DOLL е $ 17.05K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DOLL?
Циркулиращото предлагане на DOLL е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DOLL?
DOLL постигна ATH цена от 0.00248624 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DOLL?
DOLL достигна ATL цена от 0.00015216 USD.
Какъв е обемът на търговията на DOLL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DOLL е -- USD.
Ще се повиши ли DOLL тази година?
DOLL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DOLL за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Doll Face (DOLL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

