Информация за цената за Doll Face (DOLL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00016713 $ 0.00016713 $ 0.00016713 24-часов нисък $ 0.00017287 $ 0.00017287 $ 0.00017287 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00016713$ 0.00016713 $ 0.00016713 24-часов висок $ 0.00017287$ 0.00017287 $ 0.00017287 Рекорд за всички времена $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Най-ниска цена $ 0.00015216$ 0.00015216 $ 0.00015216 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.03% Промяна на цената (7д) -0.82% Промяна на цената (7д) -0.82%

Цената в реално време за Doll Face (DOLL) е$0.00017052. През последните 24 часа DOLL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016713 до най-висока стойност $ 0.00017287, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOLL е $ 0.00248624, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015216.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOLL има промяна от -- за последния час, +2.03% за 24 часа и -0.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Doll Face (DOLL)

Пазарна капитализация $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Doll Face е $ 17.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOLL е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.05K.