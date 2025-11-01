Информация за цената за DOGUE (DOGUE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +0.69% Промяна на цената (7д) -22.43% Промяна на цената (7д) -22.43%

Цената в реално време за DOGUE (DOGUE) е--. През последните 24 часа DOGUE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGUE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGUE има промяна от +0.53% за последния час, +0.69% за 24 часа и -22.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DOGUE (DOGUE)

Пазарна капитализация $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Циркулиращо предлагане 999.78M 999.78M 999.78M Общо предлагане 999,775,588.333782 999,775,588.333782 999,775,588.333782

Текущата пазарна капитализация на DOGUE е $ 14.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGUE е 999.78M, като общото предлагане е 999775588.333782. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.93K.