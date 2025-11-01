Информация за цената за DOGSHIT (DOGSHIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00023139 $ 0.00023139 $ 0.00023139 24-часов нисък $ 0.00026847 $ 0.00026847 $ 0.00026847 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00023139$ 0.00023139 $ 0.00023139 24-часов висок $ 0.00026847$ 0.00026847 $ 0.00026847 Рекорд за всички времена $ 0.00081615$ 0.00081615 $ 0.00081615 Най-ниска цена $ 0.00004054$ 0.00004054 $ 0.00004054 Промяна на цената (1ч) +1.66% Промяна на цената (1д) +7.27% Промяна на цената (7д) -12.19% Промяна на цената (7д) -12.19%

Цената в реално време за DOGSHIT (DOGSHIT) е$0.00026142. През последните 24 часа DOGSHIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023139 до най-висока стойност $ 0.00026847, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGSHIT е $ 0.00081615, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004054.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGSHIT има промяна от +1.66% за последния час, +7.27% за 24 часа и -12.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DOGSHIT (DOGSHIT)

Пазарна капитализация $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M Циркулиращо предлагане 60.34B 60.34B 60.34B Общо предлагане 60,338,693,367.6 60,338,693,367.6 60,338,693,367.6

Текущата пазарна капитализация на DOGSHIT е $ 15.77M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGSHIT е 60.34B, като общото предлагане е 60338693367.6. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.77M.