Токеномика на Dogs of Elon (DOE) Открийте ключова информация за Dogs of Elon (DOE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dogs of Elon (DOE) The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. Официален уебсайт: https://dogsofelon.io/ Купете DOE сега!

Токеномика и анализ на цената за Dogs of Elon (DOE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dogs of Elon (DOE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.16K $ 56.16K $ 56.16K Общо предлагане: $ 350.18M $ 350.18M $ 350.18M Циркулиращо предлагане: $ 350.18M $ 350.18M $ 350.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.16K $ 56.16K $ 56.16K Рекорд за всички времена: $ 0.01712076 $ 0.01712076 $ 0.01712076 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016038 $ 0.00016038 $ 0.00016038 Научете повече за цената на Dogs of Elon (DOE)

Токеномика на Dogs of Elon (DOE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dogs of Elon (DOE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOE, разгледайте цената в реално време на токените DOE!

Прогноза за цената за DOE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOE? Нашата страница за прогноза за цената DOE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOE сега!

