Информация за DOGMOM (DOGMOM) DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact. Официален уебсайт: https://dogmomsolana.com Купете DOGMOM сега!

Токеномика и анализ на цената за DOGMOM (DOGMOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOGMOM (DOGMOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.99K $ 4.99K $ 4.99K Общо предлагане: $ 908.77M $ 908.77M $ 908.77M Циркулиращо предлагане: $ 908.77M $ 908.77M $ 908.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.99K $ 4.99K $ 4.99K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DOGMOM (DOGMOM)

Токеномика на DOGMOM (DOGMOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOGMOM (DOGMOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGMOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGMOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGMOM, разгледайте цената в реално време на токените DOGMOM!

Прогноза за цената за DOGMOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGMOM? Нашата страница за прогноза за цената DOGMOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGMOM сега!

