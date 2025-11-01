БорсаDEX+
Цената в реално време на DogKing On XLayer днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOGKING към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOGKING в MEXC сега.Цената в реално време на DogKing On XLayer днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOGKING към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOGKING в MEXC сега.

Повече за DOGKING

DOGKINGценова информация

Какво представлява DOGKING

Бяла книга DOGKING

Официален уебсайт на DOGKING

Токеномика на DOGKING

DOGKING ценова прогноза

DogKing On XLayer Лого

DogKing On XLayer цена (DOGKING)

Не се намира в списъка

1 DOGKING към USD - цена в реално време:

--
----
-6.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
DogKing On XLayer (DOGKING) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:30:40 (UTC+8)

Информация за цената за DogKing On XLayer (DOGKING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-6.22%

-16.17%

-16.17%

Цената в реално време за DogKing On XLayer (DOGKING) е--. През последните 24 часа DOGKING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGKING е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGKING има промяна от -0.58% за последния час, -6.22% за 24 часа и -16.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DogKing On XLayer (DOGKING)

$ 13.01K
$ 13.01K$ 13.01K

--
----

$ 13.01K
$ 13.01K$ 13.01K

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DogKing On XLayer е $ 13.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGKING е 210.00B, като общото предлагане е 210000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.01K.

История на цените за DogKing On XLayer (DOGKING) USD

През днешния ден промяната в цената на DogKing On XLayer към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на DogKing On XLayer към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на DogKing On XLayer към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на DogKing On XLayer към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-6.22%
30 дни$ 0-64.12%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е DogKing On XLayer (DOGKING)

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

DogKing On XLayer (DOGKING) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за DogKing On XLayer (USD)

Колко ще струва DogKing On XLayer (DOGKING) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DogKing On XLayer (DOGKING) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DogKing On XLayer.

Проверете прогнозата за цената за DogKing On XLayer сега!

DOGKING към местни валути

Токеномика на DogKing On XLayer (DOGKING)

Разбирането на токеномиката на DogKing On XLayer (DOGKING) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DOGKING сега!

Хората също питат: Други въпроси относно DogKing On XLayer (DOGKING)

Колко струва DogKing On XLayer (DOGKING) днес?
Цената в реално време на DOGKING в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DOGKING към USD?
Текущата цена на DOGKING към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DogKing On XLayer?
Пазарната капитализация за DOGKING е $ 13.01K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DOGKING?
Циркулиращото предлагане на DOGKING е 210.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DOGKING?
DOGKING постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DOGKING?
DOGKING достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на DOGKING?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DOGKING е -- USD.
Ще се повиши ли DOGKING тази година?
DOGKING може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DOGKING за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:30:40 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за DogKing On XLayer (DOGKING)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

