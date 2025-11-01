Информация за цената за DogKing On XLayer (DOGKING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.58% Промяна на цената (1д) -6.22% Промяна на цената (7д) -16.17% Промяна на цената (7д) -16.17%

Цената в реално време за DogKing On XLayer (DOGKING) е--. През последните 24 часа DOGKING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGKING е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGKING има промяна от -0.58% за последния час, -6.22% за 24 часа и -16.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DogKing On XLayer (DOGKING)

Пазарна капитализация $ 13.01K$ 13.01K $ 13.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.01K$ 13.01K $ 13.01K Циркулиращо предлагане 210.00B 210.00B 210.00B Общо предлагане 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DogKing On XLayer е $ 13.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGKING е 210.00B, като общото предлагане е 210000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.01K.