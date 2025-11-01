Информация за цената за doginblock (DIB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00004599$ 0.00004599 $ 0.00004599 Най-ниска цена $ 0.00000586$ 0.00000586 $ 0.00000586 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +2.56% Промяна на цената (7д) +2.56%

Цената в реално време за doginblock (DIB) е$0.00000643. През последните 24 часа DIB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DIB е $ 0.00004599, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000586.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DIB има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +2.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за doginblock (DIB)

Пазарна капитализация $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Циркулиращо предлагане 998.43M 998.43M 998.43M Общо предлагане 998,429,560.005689 998,429,560.005689 998,429,560.005689

Текущата пазарна капитализация на doginblock е $ 6.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DIB е 998.43M, като общото предлагане е 998429560.005689. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.42K.