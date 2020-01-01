Токеномика на Doggo Inu (DOGGO) Открийте ключова информация за Doggo Inu (DOGGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Doggo Inu (DOGGO) Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities. Официален уебсайт: https://firstdoggoeth.community Купете DOGGO сега!

Токеномика и анализ на цената за Doggo Inu (DOGGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doggo Inu (DOGGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 126.54K $ 126.54K $ 126.54K Общо предлагане: $ 499.92T $ 499.92T $ 499.92T Циркулиращо предлагане: $ 499.92T $ 499.92T $ 499.92T FDV (оценка при пълна реализация): $ 126.54K $ 126.54K $ 126.54K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Doggo Inu (DOGGO)

Токеномика на Doggo Inu (DOGGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doggo Inu (DOGGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGGO, разгледайте цената в реално време на токените DOGGO!

