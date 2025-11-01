Информация за цената за DOGFART (DOGFART) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000979$ 0.00000979 $ 0.00000979 Най-ниска цена $ 0.00000163$ 0.00000163 $ 0.00000163 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -8.39% Промяна на цената (7д) -8.39%

Цената в реално време за DOGFART (DOGFART) е$0.00000165. През последните 24 часа DOGFART се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGFART е $ 0.00000979, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000163.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGFART има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -8.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DOGFART (DOGFART)

Пазарна капитализация $ 81.44K$ 81.44K $ 81.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 81.44K$ 81.44K $ 81.44K Циркулиращо предлагане 49.36B 49.36B 49.36B Общо предлагане 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DOGFART е $ 81.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGFART е 49.36B, като общото предлагане е 49362000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 81.44K.