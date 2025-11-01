Информация за цената за DogeX (DOGEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00062868$ 0.00062868 $ 0.00062868 Най-ниска цена $ 0.00000461$ 0.00000461 $ 0.00000461 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.25% Промяна на цената (7д) +1.25%

Цената в реално време за DogeX (DOGEX) е$0.00000559. През последните 24 часа DOGEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGEX е $ 0.00062868, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000461.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGEX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DogeX (DOGEX)

Пазарна капитализация $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Циркулиращо предлагане 999.40M 999.40M 999.40M Общо предлагане 999,403,650.419252 999,403,650.419252 999,403,650.419252

Текущата пазарна капитализация на DogeX е $ 5.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGEX е 999.40M, като общото предлагане е 999403650.419252. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.58K.