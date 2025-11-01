Информация за цената за Dogenarii coin (DOGENARII) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000266 $ 0.0000266 $ 0.0000266 24-часов нисък $ 0.00003094 $ 0.00003094 $ 0.00003094 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000266$ 0.0000266 $ 0.0000266 24-часов висок $ 0.00003094$ 0.00003094 $ 0.00003094 Рекорд за всички времена $ 0.00031101$ 0.00031101 $ 0.00031101 Най-ниска цена $ 0.00002046$ 0.00002046 $ 0.00002046 Промяна на цената (1ч) -0.90% Промяна на цената (1д) +1.85% Промяна на цената (7д) +19.61% Промяна на цената (7д) +19.61%

Цената в реално време за Dogenarii coin (DOGENARII) е$0.00002806. През последните 24 часа DOGENARII се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000266 до най-висока стойност $ 0.00003094, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGENARII е $ 0.00031101, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002046.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGENARII има промяна от -0.90% за последния час, +1.85% за 24 часа и +19.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dogenarii coin (DOGENARII)

Пазарна капитализация $ 28.06K$ 28.06K $ 28.06K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 28.06K$ 28.06K $ 28.06K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dogenarii coin е $ 28.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGENARII е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.06K.