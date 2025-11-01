Информация за цената за Dogenarii (DOGENARII) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002971 $ 0.00002971 $ 0.00002971 24-часов нисък $ 0.00003229 $ 0.00003229 $ 0.00003229 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002971$ 0.00002971 $ 0.00002971 24-часов висок $ 0.00003229$ 0.00003229 $ 0.00003229 Рекорд за всички времена $ 0.00279694$ 0.00279694 $ 0.00279694 Най-ниска цена $ 0.00002748$ 0.00002748 $ 0.00002748 Промяна на цената (1ч) -0.67% Промяна на цената (1д) -2.25% Промяна на цената (7д) -6.19% Промяна на цената (7д) -6.19%

Цената в реално време за Dogenarii (DOGENARII) е$0.00003006. През последните 24 часа DOGENARII се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002971 до най-висока стойност $ 0.00003229, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGENARII е $ 0.00279694, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002748.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGENARII има промяна от -0.67% за последния час, -2.25% за 24 часа и -6.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dogenarii (DOGENARII)

Пазарна капитализация $ 30.06K$ 30.06K $ 30.06K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.06K$ 30.06K $ 30.06K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dogenarii е $ 30.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGENARII е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.06K.