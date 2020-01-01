Токеномика на DogeFather (THE DOGEFATHER) Открийте ключова информация за DogeFather (THE DOGEFATHER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DogeFather (THE DOGEFATHER) The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin. Официален уебсайт: https://thedogefathercto.xyz Купете THE DOGEFATHER сега!

Токеномика и анализ на цената за DogeFather (THE DOGEFATHER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DogeFather (THE DOGEFATHER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 342.78K $ 342.78K $ 342.78K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 342.78K $ 342.78K $ 342.78K Рекорд за всички времена: $ 0.00764183 $ 0.00764183 $ 0.00764183 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00023447 $ 0.00023447 $ 0.00023447 Текуща цена: $ 0.00034197 $ 0.00034197 $ 0.00034197 Научете повече за цената на DogeFather (THE DOGEFATHER)

Токеномика на DogeFather (THE DOGEFATHER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DogeFather (THE DOGEFATHER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой THE DOGEFATHER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой THE DOGEFATHER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на THE DOGEFATHER, разгледайте цената в реално време на токените THE DOGEFATHER!

Прогноза за цената за THE DOGEFATHER Искате ли да знаете какъв път може да поеме THE DOGEFATHER? Нашата страница за прогноза за цената THE DOGEFATHER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените THE DOGEFATHER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!