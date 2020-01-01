Токеномика на DogeBoy (DOGB) Открийте ключова информация за DogeBoy (DOGB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DogeBoy (DOGB) DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe. Официален уебсайт: https://www.dogeboy.it Бяла книга: https://my.visme.co/view/1j6q0ejp-g8nlq788zz0d2m9d#s2 Купете DOGB сега!

Токеномика и анализ на цената за DogeBoy (DOGB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DogeBoy (DOGB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Общо предлагане: $ 1.20T $ 1.20T $ 1.20T Циркулиращо предлагане: $ 1.20T $ 1.20T $ 1.20T FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DogeBoy (DOGB)

Токеномика на DogeBoy (DOGB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DogeBoy (DOGB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGB, разгледайте цената в реално време на токените DOGB!

Прогноза за цената за DOGB Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGB? Нашата страница за прогноза за цената DOGB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!