Токеномика на Doge2 (CAESAR) Открийте ключова информация за Doge2 (CAESAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Doge2 (CAESAR) WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain. Официален уебсайт: https://doge2onsol.xyz/ Купете CAESAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Doge2 (CAESAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doge2 (CAESAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.77K $ 5.77K $ 5.77K Общо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Циркулиращо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.77K $ 5.77K $ 5.77K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Doge2 (CAESAR)

Токеномика на Doge2 (CAESAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doge2 (CAESAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CAESAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CAESAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CAESAR, разгледайте цената в реално време на токените CAESAR!

Прогноза за цената за CAESAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CAESAR? Нашата страница за прогноза за цената CAESAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CAESAR сега!

