Токеномика на DOGE on Solana (SDOGE) Открийте ключова информация за DOGE on Solana (SDOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DOGE on Solana (SDOGE) "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Официален уебсайт: https://sdoge.wtf/ Купете SDOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за DOGE on Solana (SDOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOGE on Solana (SDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 66.92K Общо предлагане: $ 821.84M Циркулиращо предлагане: $ 821.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 66.92K Рекорд за всички времена: $ 0.00674568 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на DOGE on Solana (SDOGE)

Токеномика на DOGE on Solana (SDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOGE on Solana (SDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SDOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SDOGE, разгледайте цената в реално време на токените SDOGE!

