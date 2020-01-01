Токеномика на Doge Mascot Shibu (SHIBU) Открийте ключова информация за Doge Mascot Shibu (SHIBU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Doge Mascot Shibu (SHIBU) This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Официален уебсайт: https://shibuonsol.net/ Купете SHIBU сега!

Токеномика и анализ на цената за Doge Mascot Shibu (SHIBU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doge Mascot Shibu (SHIBU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 119.87K $ 119.87K $ 119.87K Общо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Циркулиращо предлагане: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 119.87K $ 119.87K $ 119.87K Рекорд за всички времена: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012012 $ 0.00012012 $ 0.00012012 Научете повече за цената на Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Токеномика на Doge Mascot Shibu (SHIBU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doge Mascot Shibu (SHIBU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIBU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIBU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIBU, разгледайте цената в реално време на токените SHIBU!

Прогноза за цената за SHIBU Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIBU? Нашата страница за прогноза за цената SHIBU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIBU сега!

