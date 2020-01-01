Токеномика на Doge Jones Industrial Average (DJI) Открийте ключова информация за Doge Jones Industrial Average (DJI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Doge Jones Industrial Average (DJI) The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of "market indices" by parodying them with internet culture. Официален уебсайт: https://dogejonesindustrial.com/

Токеномика и анализ на цената за Doge Jones Industrial Average (DJI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doge Jones Industrial Average (DJI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 435.32K $ 435.32K $ 435.32K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 435.32K $ 435.32K $ 435.32K Рекорд за всички времена: $ 0.01475316 $ 0.01475316 $ 0.01475316 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00043313 $ 0.00043313 $ 0.00043313

Токеномика на Doge Jones Industrial Average (DJI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doge Jones Industrial Average (DJI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DJI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DJI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DJI, разгледайте цената в реално време на токените DJI!

Прогноза за цената за DJI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DJI? Нашата страница за прогноза за цената DJI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

