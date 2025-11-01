БорсаDEX+
Цената в реално време на Doge Head Coin днес е 0.30669 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DHC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DHC в MEXC сега.

Doge Head Coin цена (DHC)

1 DHC към USD - цена в реално време:

$0.304743
$0.304743
+5.80%1D
Doge Head Coin (DHC) Ценова графика на живо
Информация за цената за Doge Head Coin (DHC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.285773
$ 0.285773
24-часов нисък
$ 0.309478
$ 0.309478
24-часов висок

$ 0.285773
$ 0.285773

$ 0.309478
$ 0.309478

$ 0.327676
$ 0.327676

$ 0.03381452
$ 0.03381452

+1.12%

+6.64%

+36.54%

+36.54%

Цената в реално време за Doge Head Coin (DHC) е$0.30669. През последните 24 часа DHC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.285773 до най-висока стойност $ 0.309478, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DHC е $ 0.327676, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03381452.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DHC има промяна от +1.12% за последния час, +6.64% за 24 часа и +36.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Doge Head Coin (DHC)

$ 3.05M
$ 3.05M

--
--

$ 3.05M
$ 3.05M

10.02M
10.02M

10,023,219.11050142
10,023,219.11050142

Текущата пазарна капитализация на Doge Head Coin е $ 3.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DHC е 10.02M, като общото предлагане е 10023219.11050142. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.05M.

История на цените за Doge Head Coin (DHC) USD

През днешния ден промяната в цената на Doge Head Coin към USD беше $ +0.01909525.
През последните 30 дни промяната в цената на Doge Head Coin към USD беше $ +0.2471323047.
През последните 60 дни промяната в цената на Doge Head Coin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Doge Head Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.01909525+6.64%
30 дни$ +0.2471323047+80.58%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Doge Head Coin (USD)

Колко ще струва Doge Head Coin (DHC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Doge Head Coin (DHC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Doge Head Coin.

Проверете прогнозата за цената за Doge Head Coin сега!

DHC към местни валути

Токеномика на Doge Head Coin (DHC)

Разбирането на токеномиката на Doge Head Coin (DHC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DHC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Doge Head Coin (DHC)

Колко струва Doge Head Coin (DHC) днес?
Цената в реално време на DHC в USD е 0.30669 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DHC към USD?
Текущата цена на DHC към USD е $ 0.30669. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Doge Head Coin?
Пазарната капитализация за DHC е $ 3.05M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DHC?
Циркулиращото предлагане на DHC е 10.02M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DHC?
DHC постигна ATH цена от 0.327676 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DHC?
DHC достигна ATL цена от 0.03381452 USD.
Какъв е обемът на търговията на DHC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DHC е -- USD.
Ще се повиши ли DHC тази година?
DHC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DHC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Doge Head Coin (DHC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,816.96

$3,880.36

$0.02843

$187.51

$1.0004

$3,880.36

$109,816.96

$187.51

$2.5201

$1,087.54

