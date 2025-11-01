Информация за цената за Doge Head Coin (DHC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.285773 $ 0.285773 $ 0.285773 24-часов нисък $ 0.309478 $ 0.309478 $ 0.309478 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.285773$ 0.285773 $ 0.285773 24-часов висок $ 0.309478$ 0.309478 $ 0.309478 Рекорд за всички времена $ 0.327676$ 0.327676 $ 0.327676 Най-ниска цена $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Промяна на цената (1ч) +1.12% Промяна на цената (1д) +6.64% Промяна на цената (7д) +36.54% Промяна на цената (7д) +36.54%

Цената в реално време за Doge Head Coin (DHC) е$0.30669. През последните 24 часа DHC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.285773 до най-висока стойност $ 0.309478, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DHC е $ 0.327676, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03381452.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DHC има промяна от +1.12% за последния час, +6.64% за 24 часа и +36.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Doge Head Coin (DHC)

Пазарна капитализация $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Циркулиращо предлагане 10.02M 10.02M 10.02M Общо предлагане 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

Текущата пазарна капитализация на Doge Head Coin е $ 3.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DHC е 10.02M, като общото предлагане е 10023219.11050142. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.05M.