Токеномика на Doge Caucus (DOGECAUCUS) Открийте ключова информация за Doge Caucus (DOGECAUCUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Doge Caucus (DOGECAUCUS) The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Официален уебсайт: https://www.dogecaucus.io Купете DOGECAUCUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Doge Caucus (DOGECAUCUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doge Caucus (DOGECAUCUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.50K $ 28.50K $ 28.50K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.50K $ 28.50K $ 28.50K Рекорд за всички времена: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 Текуща цена: $ 0.0284969 $ 0.0284969 $ 0.0284969 Научете повече за цената на Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Токеномика на Doge Caucus (DOGECAUCUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doge Caucus (DOGECAUCUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGECAUCUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGECAUCUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGECAUCUS, разгледайте цената в реално време на токените DOGECAUCUS!

Прогноза за цената за DOGECAUCUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGECAUCUS? Нашата страница за прогноза за цената DOGECAUCUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGECAUCUS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!