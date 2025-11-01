Информация за цената за Doge Base (DOGEBASE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00162698$ 0.00162698 $ 0.00162698 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.13% Промяна на цената (1д) +10.28% Промяна на цената (7д) -49.29% Промяна на цената (7д) -49.29%

Цената в реално време за Doge Base (DOGEBASE) е--. През последните 24 часа DOGEBASE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGEBASE е $ 0.00162698, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGEBASE има промяна от +1.13% за последния час, +10.28% за 24 часа и -49.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Doge Base (DOGEBASE)

Пазарна капитализация $ 82.90K$ 82.90K $ 82.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 82.90K$ 82.90K $ 82.90K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Doge Base е $ 82.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGEBASE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 82.90K.