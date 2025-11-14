Токеномика на Doge Baby (DOGE BABY) Открийте ключова информация за Doge Baby (DOGE BABY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Doge Baby (DOGE BABY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doge Baby (DOGE BABY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.46K $ 12.46K $ 12.46K Общо предлагане: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Циркулиращо предлагане: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.46K $ 12.46K $ 12.46K Рекорд за всички времена: $ 25.64 $ 25.64 $ 25.64 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03141263 $ 0.03141263 $ 0.03141263 Текуща цена: $ 0.04153512 $ 0.04153512 $ 0.04153512

Информация за Doge Baby (DOGE BABY) Официален уебсайт: https://x.com/BabydogeINTDAO

Токеномика на Doge Baby (DOGE BABY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doge Baby (DOGE BABY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGE BABY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGE BABY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGE BABY, разгледайте цената в реално време на токените DOGE BABY!

