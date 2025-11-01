БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Doge Baby днес е 0.052625 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOGE BABY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOGE BABY в MEXC сега.Цената в реално време на Doge Baby днес е 0.052625 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOGE BABY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOGE BABY в MEXC сега.

Повече за DOGE BABY

DOGE BABYценова информация

Какво представлява DOGE BABY

Официален уебсайт на DOGE BABY

Токеномика на DOGE BABY

DOGE BABY ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Doge Baby Лого

Doge Baby цена (DOGE BABY)

Не се намира в списъка

1 DOGE BABY към USD - цена в реално време:

$0.052625
$0.052625$0.052625
+38.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:31:30 (UTC+8)

Информация за цената за Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.03807941
$ 0.03807941$ 0.03807941
24-часов нисък
$ 0.062671
$ 0.062671$ 0.062671
24-часов висок

$ 0.03807941
$ 0.03807941$ 0.03807941

$ 0.062671
$ 0.062671$ 0.062671

$ 25.64
$ 25.64$ 25.64

$ 0.03248522
$ 0.03248522$ 0.03248522

-0.69%

+38.18%

-0.01%

-0.01%

Цената в реално време за Doge Baby (DOGE BABY) е$0.052625. През последните 24 часа DOGE BABY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03807941 до най-висока стойност $ 0.062671, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGE BABY е $ 25.64, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03248522.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGE BABY има промяна от -0.69% за последния час, +38.18% за 24 часа и -0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Doge Baby (DOGE BABY)

$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K

--
----

$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

Текущата пазарна капитализация на Doge Baby е $ 15.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGE BABY е 300.00K, като общото предлагане е 300000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.79K.

История на цените за Doge Baby (DOGE BABY) USD

През днешния ден промяната в цената на Doge Baby към USD беше $ +0.01454004.
През последните 30 дни промяната в цената на Doge Baby към USD беше $ -0.0512225490.
През последните 60 дни промяната в цената на Doge Baby към USD беше $ -0.0517917778.
През последните 90 дни промяната в цената на Doge Baby към USD беше $ -2.9138964811091682.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.01454004+38.18%
30 дни$ -0.0512225490-97.33%
60 дни$ -0.0517917778-98.41%
90 дни$ -2.9138964811091682-98.22%

Какво е Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Doge Baby (DOGE BABY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Doge Baby (USD)

Колко ще струва Doge Baby (DOGE BABY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Doge Baby (DOGE BABY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Doge Baby.

Проверете прогнозата за цената за Doge Baby сега!

DOGE BABY към местни валути

Токеномика на Doge Baby (DOGE BABY)

Разбирането на токеномиката на Doge Baby (DOGE BABY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DOGE BABY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Doge Baby (DOGE BABY)

Колко струва Doge Baby (DOGE BABY) днес?
Цената в реално време на DOGE BABY в USD е 0.052625 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DOGE BABY към USD?
Текущата цена на DOGE BABY към USD е $ 0.052625. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Doge Baby?
Пазарната капитализация за DOGE BABY е $ 15.79K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DOGE BABY?
Циркулиращото предлагане на DOGE BABY е 300.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DOGE BABY?
DOGE BABY постигна ATH цена от 25.64 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DOGE BABY?
DOGE BABY достигна ATL цена от 0.03248522 USD.
Какъв е обемът на търговията на DOGE BABY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DOGE BABY е -- USD.
Ще се повиши ли DOGE BABY тази година?
DOGE BABY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DOGE BABY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:31:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Doge Baby (DOGE BABY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,789.81
$109,789.81$109,789.81

-0.39%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,878.81
$3,878.81$3,878.81

+0.46%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02843
$0.02843$0.02843

-11.65%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.42
$187.42$187.42

-0.39%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,878.81
$3,878.81$3,878.81

+0.46%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,789.81
$109,789.81$109,789.81

-0.39%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.42
$187.42$187.42

-0.39%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5192
$2.5192$2.5192

-0.19%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.45
$1,087.45$1,087.45

+0.28%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000699
$0.0000699$0.0000699

+39.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09748
$0.09748$0.09748

+874.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001150
$0.001150$0.001150

+475.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Notevia Лого

Notevia

NVA

$0.0000011896
$0.0000011896$0.0000011896

+15.36%