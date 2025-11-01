Информация за цената за Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03807941 24-часов нисък $ 0.062671 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 25.64 Най-ниска цена $ 0.03248522 Промяна на цената (1ч) -0.69% Промяна на цената (1д) +38.18% Промяна на цената (7д) -0.01%

Цената в реално време за Doge Baby (DOGE BABY) е$0.052625. През последните 24 часа DOGE BABY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03807941 до най-висока стойност $ 0.062671, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGE BABY е $ 25.64, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03248522.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGE BABY има промяна от -0.69% за последния час, +38.18% за 24 часа и -0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Doge Baby (DOGE BABY)

Пазарна капитализация $ 15.79K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.79K Циркулиращо предлагане 300.00K Общо предлагане 300,000.0

Текущата пазарна капитализация на Doge Baby е $ 15.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGE BABY е 300.00K, като общото предлагане е 300000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.79K.