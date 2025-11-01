Информация за цената за Dogami (DOGA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) -4.86% Промяна на цената (7д) -21.60% Промяна на цената (7д) -21.60%

Цената в реално време за Dogami (DOGA) е--. През последните 24 часа DOGA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOGA е $ 0.413535, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOGA има промяна от -0.05% за последния час, -4.86% за 24 часа и -21.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dogami (DOGA)

Пазарна капитализация $ 309.49K$ 309.49K $ 309.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 354.98K$ 354.98K $ 354.98K Циркулиращо предлагане 774.97M 774.97M 774.97M Общо предлагане 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Текущата пазарна капитализация на Dogami е $ 309.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOGA е 774.97M, като общото предлагане е 888888888.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 354.98K.