Информация за DOGAI (DOGAI) DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes. Официален уебсайт: https://dogai.gdn/ Купете DOGAI сега!

Токеномика и анализ на цената за DOGAI (DOGAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOGAI (DOGAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 751.61K $ 751.61K $ 751.61K Общо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Циркулиращо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 751.61K $ 751.61K $ 751.61K Рекорд за всички времена: $ 0.010174 $ 0.010174 $ 0.010174 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00075178 $ 0.00075178 $ 0.00075178 Научете повече за цената на DOGAI (DOGAI)

Токеномика на DOGAI (DOGAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOGAI (DOGAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGAI, разгледайте цената в реално време на токените DOGAI!

