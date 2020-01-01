Токеномика на dog with egg on head (EGG) Открийте ключова информация за dog with egg on head (EGG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за dog with egg on head (EGG) A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon. Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1867210352938901839 Купете EGG сега!

Токеномика и анализ на цената за dog with egg on head (EGG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за dog with egg on head (EGG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K Общо предлагане: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Циркулиращо предлагане: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.73K $ 9.73K $ 9.73K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на dog with egg on head (EGG)

Токеномика на dog with egg on head (EGG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на dog with egg on head (EGG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EGG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EGG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EGG, разгледайте цената в реално време на токените EGG!

