Токеномика на dog with apple in mouth (APPLE) Открийте ключова информация за dog with apple in mouth (APPLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за dog with apple in mouth (APPLE) The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog! Официален уебсайт: https://www.appledog.ai/ Купете APPLE сега!

Токеномика и анализ на цената за dog with apple in mouth (APPLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за dog with apple in mouth (APPLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 385.96K $ 385.96K $ 385.96K Общо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Циркулиращо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 385.96K $ 385.96K $ 385.96K Рекорд за всички времена: $ 0.071752 $ 0.071752 $ 0.071752 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00038605 $ 0.00038605 $ 0.00038605 Научете повече за цената на dog with apple in mouth (APPLE)

Токеномика на dog with apple in mouth (APPLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на dog with apple in mouth (APPLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APPLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APPLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APPLE, разгледайте цената в реално време на токените APPLE!

Прогноза за цената за APPLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме APPLE? Нашата страница за прогноза за цената APPLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените APPLE сега!

