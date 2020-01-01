Токеномика на Dog Stolen From Tesla (LEMON) Открийте ключова информация за Dog Stolen From Tesla (LEMON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.

Токеномика и анализ на цената за Dog Stolen From Tesla (LEMON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dog Stolen From Tesla (LEMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 204.86K $ 204.86K $ 204.86K Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 204.86K $ 204.86K $ 204.86K Рекорд за всички времена: $ 0.00376636 $ 0.00376636 $ 0.00376636 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020479 $ 0.00020479 $ 0.00020479 Научете повече за цената на Dog Stolen From Tesla (LEMON)

Токеномика на Dog Stolen From Tesla (LEMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dog Stolen From Tesla (LEMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEMON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEMON, разгледайте цената в реално време на токените LEMON!

Прогноза за цената за LEMON Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEMON? Нашата страница за прогноза за цената LEMON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LEMON сега!

