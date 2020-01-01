Токеномика на Dog Mars (DOGM) Открийте ключова информация за Dog Mars (DOGM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dog Mars (DOGM) Meme Dog Mars, also known by the symbol (DOGM), is a meme cryptocurrency built on the SOL blockchain. It is one of the meme coins inspired by Dogecoin and Elon Musk, focusing on the idea of humanity's future expansion to Mars. Investment Vehicle: Like other meme coins, Doge Mars is primarily used as a highly volatile investment tool. Investors can buy, sell, or hold DOGM with the hope that its value will increase over a short period. Официален уебсайт: https://dogmars.io/ Купете DOGM сега!

Токеномика и анализ на цената за Dog Mars (DOGM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dog Mars (DOGM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.39K $ 4.39K $ 4.39K Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.39K $ 4.39K $ 4.39K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dog Mars (DOGM)

Токеномика на Dog Mars (DOGM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dog Mars (DOGM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOGM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOGM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOGM, разгледайте цената в реално време на токените DOGM!

Прогноза за цената за DOGM Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOGM? Нашата страница за прогноза за цената DOGM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOGM сега!

