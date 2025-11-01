Информация за цената за Dog In Vest (INVEST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.01% Промяна на цената (1д) +3.54% Промяна на цената (7д) -1.33% Промяна на цената (7д) -1.33%

Цената в реално време за Dog In Vest (INVEST) е--. През последните 24 часа INVEST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INVEST е $ 0.0053796, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INVEST има промяна от +2.01% за последния час, +3.54% за 24 часа и -1.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dog In Vest (INVEST)

Пазарна капитализация $ 44.27K$ 44.27K $ 44.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 44.27K$ 44.27K $ 44.27K Циркулиращо предлагане 999.81M 999.81M 999.81M Общо предлагане 999,814,856.184881 999,814,856.184881 999,814,856.184881

Текущата пазарна капитализация на Dog In Vest е $ 44.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INVEST е 999.81M, като общото предлагане е 999814856.184881. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 44.27K.