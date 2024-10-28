Токеномика на Dog Emoji On Solana (🐕)

Открийте ключова информация за Dog Emoji On Solana (🐕), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Dog Emoji On Solana (🐕)

Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

Официален уебсайт:
https://dogemojicoin.com/

Токеномика и анализ на цената за Dog Emoji On Solana (🐕)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dog Emoji On Solana (🐕), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 242.26K
$ 242.26K
Общо предлагане:
$ 999.97M
$ 999.97M
Циркулиращо предлагане:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 242.26K
$ 242.26K
Рекорд за всички времена:
$ 0.01392429
$ 0.01392429
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0
Текуща цена:
$ 0.00024227
$ 0.00024227

Токеномика на Dog Emoji On Solana (🐕): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Dog Emoji On Solana (🐕) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой 🐕 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой 🐕 токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на 🐕, разгледайте цената в реално време на токените 🐕!

Прогноза за цената за 🐕

Искате ли да знаете какъв път може да поеме 🐕? Нашата страница за прогноза за цената 🐕 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.