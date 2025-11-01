Информация за цената за DoctorX (DRX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00007801$ 0.00007801 $ 0.00007801 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.31% Промяна на цената (1д) -1.54% Промяна на цената (7д) -14.56% Промяна на цената (7д) -14.56%

Цената в реално време за DoctorX (DRX) е--. През последните 24 часа DRX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DRX е $ 0.00007801, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DRX има промяна от -0.31% за последния час, -1.54% за 24 часа и -14.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DoctorX (DRX)

Пазарна капитализация $ 177.94K$ 177.94K $ 177.94K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 177.94K$ 177.94K $ 177.94K Циркулиращо предлагане 203.12B 203.12B 203.12B Общо предлагане 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0

Текущата пазарна капитализация на DoctorX е $ 177.94K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DRX е 203.12B, като общото предлагане е 203118765429.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 177.94K.