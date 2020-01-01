Токеномика на Doctor AI (DOCTOR) Открийте ключова информация за Doctor AI (DOCTOR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Doctor AI (DOCTOR) DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike. Официален уебсайт: https://doctorai.ink/ Купете DOCTOR сега!

Токеномика и анализ на цената за Doctor AI (DOCTOR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doctor AI (DOCTOR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.13K $ 11.13K $ 11.13K Общо предлагане: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Циркулиращо предлагане: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.13K $ 11.13K $ 11.13K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Doctor AI (DOCTOR)

Токеномика на Doctor AI (DOCTOR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Doctor AI (DOCTOR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOCTOR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOCTOR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOCTOR, разгледайте цената в реално време на токените DOCTOR!

Прогноза за цената за DOCTOR Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOCTOR? Нашата страница за прогноза за цената DOCTOR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOCTOR сега!

