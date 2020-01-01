Токеномика на DNA Token (DNA) Открийте ключова информация за DNA Token (DNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DNA Token (DNA) DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system. Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives. By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space. Официален уебсайт: https://dnatoken.io/ Купете DNA сега!

Токеномика и анализ на цената за DNA Token (DNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DNA Token (DNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 489.99K $ 489.99K $ 489.99K Общо предлагане: $ 418.76B $ 418.76B $ 418.76B Циркулиращо предлагане: $ 416.20B $ 416.20B $ 416.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 493.01K $ 493.01K $ 493.01K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DNA Token (DNA)

Токеномика на DNA Token (DNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DNA Token (DNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DNA, разгледайте цената в реално време на токените DNA!

