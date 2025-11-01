Информация за цената за DLMM (DLMM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.84% Промяна на цената (1д) -4.67% Промяна на цената (7д) +24.82% Промяна на цената (7д) +24.82%

Цената в реално време за DLMM (DLMM) е--. През последните 24 часа DLMM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DLMM е $ 0.00177886, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DLMM има промяна от -2.84% за последния час, -4.67% за 24 часа и +24.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DLMM (DLMM)

Пазарна капитализация $ 625.07K$ 625.07K $ 625.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 703.40K$ 703.40K $ 703.40K Циркулиращо предлагане 774.12M 774.12M 774.12M Общо предлагане 871,118,051.7585478 871,118,051.7585478 871,118,051.7585478

Текущата пазарна капитализация на DLMM е $ 625.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DLMM е 774.12M, като общото предлагане е 871118051.7585478. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 703.40K.