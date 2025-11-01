Информация за цената за DiviSwap (DSWAP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.121484 $ 0.121484 $ 0.121484 24-часов нисък $ 0.126678 $ 0.126678 $ 0.126678 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.121484$ 0.121484 $ 0.121484 24-часов висок $ 0.126678$ 0.126678 $ 0.126678 Рекорд за всички времена $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Най-ниска цена $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Промяна на цената (1ч) -1.08% Промяна на цената (1д) +2.21% Промяна на цената (7д) -5.01% Промяна на цената (7д) -5.01%

Цената в реално време за DiviSwap (DSWAP) е$0.124318. През последните 24 часа DSWAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.121484 до най-висока стойност $ 0.126678, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DSWAP е $ 0.189789, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.083572.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DSWAP има промяна от -1.08% за последния час, +2.21% за 24 часа и -5.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DiviSwap (DSWAP)

Пазарна капитализация $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 76.09K$ 76.09K $ 76.09K Циркулиращо предлагане 233.47K 233.47K 233.47K Общо предлагане 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Текущата пазарна капитализация на DiviSwap е $ 29.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DSWAP е 233.47K, като общото предлагане е 612059.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 76.09K.