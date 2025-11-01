Информация за цената за Ditto (DITTO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.070174$ 0.070174 $ 0.070174 Най-ниска цена $ 0.00052913$ 0.00052913 $ 0.00052913 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Ditto (DITTO) е$0.00053467. През последните 24 часа DITTO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DITTO е $ 0.070174, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00052913.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DITTO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ditto (DITTO)

Пазарна капитализация $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Циркулиращо предлагане 10.00M 10.00M 10.00M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ditto е $ 5.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DITTO е 10.00M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.35K.